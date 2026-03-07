仲良しの声優2人がお互いをプロデュースし、写真を撮り合う人気企画『声優トモ写！』の約2年ぶりとなる新作、長月あおいさん・小鹿なおさんによるVOICE PHOTOBOOKが2月23日（月）に発売され、早くも大きな反響を呼んでいる。『学園アイドルマスター』で注目を集める二人の組み合わせで実現した本作。白と黒の対照的なロリータ衣装をはじめ、長月さんが得意のラテアートを披露するカフェ店員姿や、思い切り"こぼしたい欲"を解放した