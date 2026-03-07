今、大相撲力士・熱海富士（伊勢ヶ濱部屋＝23歳）の人気が急上昇している。相撲ファンの枠を越え、その注目は若い女性にも広がっているようだ。静岡県熱海市出身の熱海富士。通称あたみん。身長187cm、体重197kgという恵まれた体格を誇り、若干23歳での新小結昇進を果たした。静岡県出身力士の新三役昇進は96年ぶりの快挙だ。【写真】「ギャップが…」TikTokで可愛いポーズを披露する熱海富士豊昇龍・大の里の両横綱から金星獲得