俳優の中村倫也が６日放送のＴＢＳ系「Ａ−Ｓｔｕｄｉｏ＋」に出演。２０２３年に日本テレビの水卜麻美アナウンサーと結婚した際の婚姻届けの保証人を明かした。中村は２３年４月に水卜アナと電撃婚。スタジオで話題が結婚の話に及ぶと、ＭＣのＫｉｓ−Ｍｙ−Ｆｔ２・藤ケ谷太輔が「聞いたのはあれ、日村さんが書いたんでしたっけ？」と質問。中村は「そうです、保証人。バナナマンの日村さん」とバナナマン・日村勇紀が婚姻届