日本テレビ「東野・岡村の旅猿２７プライベートでごめんなさい…」が５日放送。メッセンジャー・黒田有をゲストに迎えて、淡路島や徳島を旅する様子が紹介された。放送後、東野幸治がインスタグラムで、舞台裏で起きた悲劇を報告した。「朝起きたら眼鏡が歪んでました」と、つるがひしゃげた眼鏡の写真をアップ。「私のイビキがうるさいと黒田くんが怒ってたので多分夜中踏まれたと思います。ショックです」と犯人を推理した