◆ＷＢＣ１次ラウンドＣ組台湾０―１３日本＝７回コールド＝（６日・東京ドーム）侍ジャパンの大谷翔平投手（３１）＝ドジャース＝が先制の満塁本塁打を含む３安打５打点の大暴れで、文句なしのヒーローに選ばれた。４万２３１４人が見つめる東京ドームでお立ち台に上がり、「素晴らしいチームと連戦が続くので、早く家に帰って、たくさん寝てまた明日を迎えたいと思います」。試合終了は午後９時４５分。大谷は午後１０時