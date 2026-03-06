スターバックスは、シュークリームの味わいをイメージした新作ビバレッジ『シュークリーム フラペチーノ』と『シュークリーム ラテ』を13日から全国の店舗で発売する。韓国のスターバックスで春のシーズンに人気を集めてきたビバレッジに着想を得た、日本初登場の商品となる。【画像】チョコレートたっぷり！『シュークリームフラペチーノ』おすすめカスタマイズ『シュークリーム フラペチーノ』は、カスタードのようなコクの