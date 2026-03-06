クイズ。私は何を飲んでいるでしょうか？『週刊プレイボーイ』で連載中の「ライクの森」。人気モデルの市川紗椰（さや）が、自身の特殊なマニアライフを綴るコラムだ。今回は「透明飲料」について語る。＊＊＊私が子供の頃、アメリカで大々的に売り出された奇妙な飲料がありました。コーラのはずなのに、水みたいに透明。ラベルには「CRYSTAL PEPSI」という文字。「未来の飲み物」という説明だけで満足する友達。ひと口飲み、