現役時代から徹底した節約で5,000万円の貯金を築き上げたTさん（仮名・75歳）。しかし、定年直後に妻を亡くして、広いマイホームで半額シールの総菜を食べる孤独な日々を送っています。「あのころ、無理してでも旅行に行けばよかった」と悔やむ高齢男性の事例から、日本の高齢者世帯が抱える資産の現状と、「お金の賞味期限」を意識したライフプランの重要性について、1級FPの桐山昌也氏が解説します。スーパーの「半額シール」を