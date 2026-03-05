米国とイスラエルによる対イラン軍事作戦の拡大の中で、米海軍の潜水艦がイラン海軍のフリゲート艦 IRIS Dena を魚雷攻撃で撃沈し、乗組員多数が死亡したことが明らかになった。英紙 The Guardian などが報じた。報道によると、攻撃は3月4日未明、スリランカ南方のインド洋で行われた。米潜水艦が発射した魚雷が艦体に命中し、艦は大爆発を起こして沈没した。乗組員約180人のうち80人以上が死亡し、32人が救助されたとされる。スリ