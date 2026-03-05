シリーズ誕生25周年を迎え、杉下右京（水谷豊）×亀山薫（寺脇康文）の“黄金コンビ”が通算11シーズン目に突入するテレビ朝日系連続ドラマ『相棒 season24』（毎週水曜後9：00）の最終回SP『暗闇の鬼』が11日に放送される。予告が番組公式YouTubeで公開され、話題となっている。【動画】シリーズ初の”元特命係”出現！『相棒24』最終回予告最終回SPでは、なんと初代相棒・亀山薫の前に特命係に在籍した“元相棒”がシリー