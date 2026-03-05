TOMORROW X TOGETHER（トゥモロー・バイ・トゥギャザー）のSOOBIN（スビン）が自身のInstagramを更新。メンバーのYEONJUN（ヨンジュン）やHUENINGKAI（ヒュニンカイ）とのプライベートショットを公開し、ファンの注目を集めている。 【写真】TXTスビンが公開したヨンジュンやヒュニンカイとのプライベートショット／2025年1月にもスキー場を訪れたスビン 他 ■TXTスビン、デビュー記