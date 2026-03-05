TOMORROW X TOGETHER（トゥモロー・バイ・トゥギャザー）のSOOBIN（スビン）が自身のInstagramを更新。メンバーのYEONJUN（ヨンジュン）やHUENINGKAI（ヒュニンカイ）とのプライベートショットを公開し、ファンの注目を集めている。

【写真】TXTスビンが公開したヨンジュンやヒュニンカイとのプライベートショット／2025年1月にもスキー場を訪れたスビン 他

■TXTスビン、デビュー記念日にメンバーとのプライベートショット公開

毎月月初に前月に撮った写真をまとめて共有しているスビン。今回は「僕の2月」というキャプションと共に、キャップを目深にかぶり、マスクをつけた格好で電車の窓ガラスにうつる自身をスマホで撮った写真（2枚目）や、実家に飼っている愛犬のトリ（柴犬）をギュッと抱きしめた写真（3、4枚目）、ヘアセットをしてもらっている最中に撮ったセルフィー（10、11枚目）など、全部で12枚の写真をアップした。

中には、ヒュニンカイとゲレンデをバックに撮った2ショットも（5枚目）。スキーウェア姿のふたりは、鼻やほっぺを赤くしながらナイターで楽しんだようだ。ヘルメットとゴーグルを装着した2ショット（7枚目）では、ヒュニンカイが着ている犬柄のかわいいウェアが目をひく。この投稿にヒュニンカイは「次は上手にスキー教えるね」とコメントしている。

さらに、8枚目ではヨンジュンと食事中のショットを公開。店の個室のような場所で、鍋や刺身など様々な料理を堪能した様子だ。9枚目には、ふたりで撮った4カットフォトの画面写真も。4枚を選択する際の10枚が写っており、肩を組んだり、ピースしたりなど様々な表情とポーズをしたスビンとヨンジュンの写真が並んでいる。選択画面の上には、画面をのぞき込む楽しそうなふたりの姿も確認できる。

グループのデビュー7周年記念日となった3月4日に投稿された写真に、SNSでは「スビンとトリかわいすぎる」「毎度トリちゃんへの愛がスゴい」「コムタクチズかわいい」「カイちゃんのスキーウェア可愛い」「本当にヒョンラでサシなの泣く」「鼻赤いスビンかわいすぎる」「スビンにスキー教える前にそのウェアを選んだ理由を教えてくれ」「スビン普通に地下鉄乗ってる」「3月4日に投稿とかさすがすぎるよ」など、様々な反響が寄せられている。

■TOMORROW X TOGETHER、デビュー7周年記念コンサート開催決定

なお、TOMORROW X TOGETHERは、デビュー7周年を記念したコンサート『2026 TXT MOA CON IN JAPAN』の開催を発表した。5月23日の愛知公演を皮切りに、千葉・福岡・兵庫を巡る。

■写真：2025年1月にもスキー場での写真を公開していたTXTスビン