「あっ、内川さん！」京セラドームでの強化試合前のことだ。大谷翔平（31=ドジャース）が球場内のウエートルームからクラブハウスへ足早に移動していた。途中、解説の仕事で訪れ、前を歩いていた元横浜、ソフトバンクの内川聖一氏を追い越す形となったが、それに気づくや、「内川さん！」と声を上げ、クルッと踵を返した。