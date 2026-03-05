【アギトー超能力戦争ー】 4月29日 全国公開予定 東映は、4月29日公開予定の映画「アギトー超能力戦争ー」の本編予告と本ポスターを公開した。 本作は仮面ライダー生誕55周年記念作であり、「仮面ライダーアギト」の劇場版最新作品。人々が次々と“超能力”に目覚め始めた世界で、その力を好き勝手にふるい、街を混乱へ陥れる者たちが現れる。