「伊集院光＆佐久間宣行の勝手にテレ東批評」（毎週火曜深夜1時30分）。芸能界イチの“テレ東フリーク”伊集院光と、テレビ東京を退社した人気プロデューサー佐久間宣行が、テレ東の番組を好き勝手に語り合う。ゲストに元AKB48・福留光帆が登場した3月3日（火）の放送から、気になる発言をピックアップして紹介！【動画】「AKB48の悪口を言うことで精神を保っていた」福留光帆“アイドルに未練たらたら”の本音を告白「正直アイド