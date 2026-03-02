中国有人宇宙事業弁公室の情報によると、2026年には「第15次五カ年計画（2026−30年）」の方針を着実に実行し、新たな出発点に立って宇宙ステーションの利用・発展と有人月探査という二つのミッションを深化させ、宇宙強国建設の加速に一層貢献していく。現在、中国の宇宙ステーションは軌道上で安定運用され、高い運用効率を発揮している。有人月探査の「月面着陸段階」に関する研究開発・建設も順調に進み、複数の段階的成果を収