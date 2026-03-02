『週刊プレイボーイ』のグラビアに登場したすずめおっとりマイペースだけど唯一無二の歌姫でもあり、透き通った美少女感に加えて迫力ボディの持ち主。そんな三拍子ならぬ四拍子そろった次世代アイドル、INUWASIのすずめちゃんが3月2日（月）発売『週刊プレイボーイ11号』のグラビアに初登場！思いを馳せ続けた彼女と過ごす、二人きりの時間。【写真】すずめの初登場グラビア＊＊＊【まだまだ成長中のすずめを見てください】