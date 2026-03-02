¤ª¤Ã¤È¤ê¥Þ¥¤¥Ú¡¼¥¹¤ÇÇ÷ÎÏ¥Ü¥Ç¥£¤Ê¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×INUWASI¤Î²ÎÉ±¡¦¤¹¤º¤á¡Ö»ä¤Î¡í¤Ï¤·¤ã¤®´¶¡í¤¬¤¹¤´¤¯½Ð¤Æ¤¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×
¡Ø½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¡Ù¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤¹¤º¤á
¤ª¤Ã¤È¤ê¥Þ¥¤¥Ú¡¼¥¹¤À¤±¤ÉÍ£°ìÌµÆó¤Î²ÎÉ±¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢Æ©¤ÄÌ¤Ã¤¿Èþ¾¯½÷´¶¤Ë²Ã¤¨¤ÆÇ÷ÎÏ¥Ü¥Ç¥£¤Î»ý¤Á¼ç¡£¤½¤ó¤Ê»°Çï»Ò¤Ê¤é¤Ì»ÍÇï»Ò¤½¤í¤Ã¤¿¼¡À¤Âå¥¢¥¤¥É¥ë¡¢INUWASI¤Î¤¹¤º¤á¤Á¤ã¤ó¤¬3·î2Æü¡Ê·î¡ËÈ¯Çä¡Ø½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤11¹æ¡Ù¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤Ë½éÅÐ¾ì¡ª¡¡»×¤¤¤òÃÚ¤»Â³¤±¤¿Èà½÷¤È²á¤´¤¹¡¢Æó¿Í¤¤ê¤Î»þ´Ö¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤¹¤º¤á¤Î½éÅÐ¾ì¥°¥é¥Ó¥¢
¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö¡Ú¤Þ¤À¤Þ¤ÀÀ®Ä¹Ãæ¤Î¤¹¤º¤á¤ò¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Û
¡½¡½½µ¥×¥ì½éÅÐ¾ì¤Ç¤¹¤¬¡¢»£±Æ¤Ë¤Ï¤É¤ó¤Ê¿´¶¤ÇÎ×¤ß¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¤¹¤º¤á¡¡¡Ö½µ¥×¥ì¤Ç¤¹¤º¤á¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤¬¸«¤¿¤¤¡ª¡×¤È¤¤¤¦À¼¤ò¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤«¤é¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤é¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤Þ¤º¤Ï¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢º£²ó¤ò´Þ¤á¤Æ¥½¥í¥°¥é¥Ó¥¢¤Ï¤Þ¤À2²óÌÜ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¶ÛÄ¥¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»£±ÆÅöÆü¤Î½¸¹ç¤¬Ä«Áá¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢Á°Æü¤ÏÁ´Á³Ì²¤ì¤Ê¤¯¤Æ¡£ËÜÅö¤ËÌ²¤ì¤Ê¤¤¤«¤é¹¥¤¤ÊÊÔ¤ßÊª¤ò¤·¤Æ²á¤´¤½¤¦¤È»×¤Ã¤ÆÊÔ¤ß»Ï¤á¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤â¤¤¤Ä¤â¤ß¤¿¤¤¤Ë¤¦¤Þ¤¯ÊÔ¤á¤º¡¢·ë¶É¤ÏÂçÊÑ¤ÊÌë¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤½¤ì¤°¤é¤¤ËÜµ¤¤Ç¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡ª
¡½¡½º£²ó¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤Ç¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥·¡¼¥ó¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¤¹¤º¤á¡¡¥Í¥¤¥Ó¡¼¤Î¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¿åÃå¤òÃå¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥°¥é¥Ó¥¢¤Ç¥¹¥¯¿å¤Ã¤Ý¤¤¿åÃå¤òÃå¤¿¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¸«¤É¤³¤í¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡£Ãæ³ØÀ¸¤Îº¢¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤À¤«¤Á¤ç¤Ã¤ÈÃÑ¤º¤«¤·¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¤¢¤È¤Ï¡¢Çò¤¤¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤Î¥«¥Ã¥È¡£»ä¤Îà¤Ï¤·¤ã¤®´¶á¤¬¤¹¤´¤¯½Ð¤Æ¤¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡ª
¡½¡½Á´ÂÎ¤òÄÌ¤·¤Æ¤Î¸«¤É¤³¤í¤Ï¡©
¤¹¤º¤á¡¡2²óÌÜ¤Î¥½¥í¥°¥é¥Ó¥¢¤Ç¤Þ¤À»£¤é¤ì´·¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¼«Ê¬¤È¤¤¤¦¤«¡¢Ì¤´°À®¤Ê¤È¤³¤í¤¬¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤ò¸«¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡£º£¤·¤«¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤»ä¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤À¤Þ¤ÀÀ®Ä¹Ãæ¤Î¤¹¤º¤á¤ò¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¡½¡½¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥°¥é¥Ó¥¢·Ð¸³¤òÄÌ¤·¤Æ´¶¤¸¤Æ¤¤¤ëÌÌÇò¤µ¤Ï¡©
¤¹¤º¤á¡¡¤º¤Ã¤È¥¢¥¤¥É¥ë¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Êü²Ý¸å¤ËÍ§Ã£¤ÈÍ·¤Ö¤È¤«¡¢µÙ¤ß¤ÎÆü¤Ë¤É¤³¤«¤Ë½Ð¤«¤±¤ë¤È¤«¡¢ÉáÄÌ¤Î³ØÀ¸À¸³è¤ÇÌ£¤ï¤¦·Ð¸³¤ò¤Û¤È¤ó¤É¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¡£¥°¥é¥Ó¥¢¤Ï»£±Æ¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¤½¤ó¤Ê»ä¤ËÉáÄÌ¤Î³ØÀ¸À¸³è¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤éÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Ç¤¢¤í¤¦·Ð¸³¤ò¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤¬³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª
¤¢¤È¡¢¥¢¥¤¥É¥ë³èÆ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È´ðËÜÅª¤Ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤ä±¿±Ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤È¤·¤«´é¤ò¹ç¤ï¤»¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥°¥é¥Ó¥¢»£±Æ¤Ç¤Ï½é¤á¤Þ¤·¤Æ¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤âÂ¿¤¯¤Æ¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¿·¤·¤¤½Ð²ñ¤¤¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤â¤¹¤Æ¤¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¥¢¥¤¥É¥ë¤Ë¤Ï¡¢»Ò¶¡¤Îº¢¤«¤é¤Ê¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¤¹¤º¤á¡¡¤½¤³¤Þ¤ÇÌÀ³Î¤Ê°Õ»×¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¾®¤µ¤¤º¢¤«¤é¤¤¤í¤ó¤Ê»öÌ³½ê¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò¼õ¤±¤Æ¤Ï¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤³¤«¤éÃæ³ØÀ¸¤Î¤È¤¤Ë»öÌ³½ê¤ËÆþ¤Ã¤Æº£¤Ë»ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÌÜÎ©¤Á¤¿¤¬¤ê¤Ç¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÁ°¤Ç¤â¶Ê¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÍÙ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ç¿Æ¤ÈÇã¤¤Êª¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤â¤ªÅ¹¤ÎBGM¤ÇÍÙ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡Ê¾Ð¡Ë¡£¡¡
¡½¡½²»³Ú¤ËÈ¿±þ¤¹¤ë¥¿¥¤¥×¤ÎÌÜÎ©¤Á¤¿¤¬¤ê¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¤¹¤º¤á¡¡¾®3¤«¤éÃæ2¤Þ¤Ç¿áÁÕ³Ú¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤³¤Ç¤â°ìÈÖ»ÅÀÚ¤ê¤¿¤¬¤ë¿Í¤Ç¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½¤Á¤Ê¤ß¤ËÃ´Åö³Ú´ï¤Ï¡©
¤¹¤º¤á¡¡¥Æ¥Ê¡¼¥µ¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î¿Í¤ÎÁ°¤Ç¤ÏÀäÂÐ¤ËÈäÏª¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¿á¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Î´é¤¬¥ä¥Ð¤¤¤Î¤Ç¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢ºÇ¶á¥Õ¥ë¡¼¥È¤òÇã¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Õ¥ë¡¼¥È¤Ê¤é¡¢¤«¤ï¤¤¤¤´é¤Ç¿á¤±¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡£
¡½¡½¤¤¤Ä¤«¥Õ¥ë¡¼¥È¤ò±éÁÕ¤·¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤¬¸«¤é¤ì¤ëÆü¤ò´üÂÔ¤·¤Þ¤¹¡ª
¤¹¤º¤á¡¡¤ä¤Ã¤Ñ¤êÃÑ¤º¤«¤·¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤......¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤ë¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤ÎINUWASI¤Ï¥í¥Ã¥¯¤ÇÇ®¤¤³Ú¶Ê¤È¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¹¤º¤á¤µ¤ó¤ÏÏÃ¤·Êý¤â´Þ¤á¤Æ¤Û¤ó¤ï¤«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¤¹¤º¤á¡¡³Î¤«¤ËINUWASI¤Î¥é¥¤¥Ö¤ÏÇ®µ¤¤¬¤¹¤´¤¤¤·¡¢»ä¼«¿È¤â¥é¥¤¥Ö¤Ç¤Ï¤º¤Ã¤È¥Ï¥¤¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÉáÃÊ¤Ï¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½º£¸å¤Î³èÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢»×¤¤ÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤¹¤º¤á¡¡¥¢¥¤¥É¥ë¤â³Ú¤·¤¤¤·¡¢¥°¥é¥Ó¥¢¤âº£¤Î¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÎÀ¸¤¤¬¤¤¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó¤½¤ì°Ê³°¤Î³èÆ°¤ÎÁ´Éô¤Ë¿©¤é¤¤¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È²¿¤â»Ä¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¤È¤¤Ë¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÁ´ÎÏ¤Ç¤ä¤ë¡ª¡¡¤À¤«¤é¡¢àìÅÍß¤ËÀ¸¤¤ëá¤¬ÌÜÉ¸¤Ç¤¹¡ª
¤¹¤º¤á
12·î21ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¡¿ÈÄ¹150cm
¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×INUWASI¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡£4·î29Æü¡Ê¿å¡¦½Ë¡Ë¤ËMajor 2nd EP¤òÈ¯ÇäÍ½Äê¡£¤Þ¤¿¡¢4·î8Æü¡Ê¿å¡Ë¤Ë·ÃÈæ¼÷¡¦LIQUIDROOM¤Ç¡¢Major 2nd EPÈ¯Çä¤òµÇ°¤·¤¿¡ÖBAND SET RELEASE PARTY¡×¤ò³«ºÅÍ½Äê¡£¤½¤·¤Æ¡¢5·î3Æü¡ÊÆü¡¦½Ë¡Ë¤ÎÂçºå¡¦BIGCAT¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢²áµîºÇÂç¥¥ã¥Ñ¤Ç¤ÎÅìÌ¾ºå¥Ä¥¢¡¼¡ÖINUWASI ÅìÌ¾ºå BAND SET LIVE TOUR 2026"¶éÏÉÚßÁ®"¡×¤ò³«ºÅÍ½Äê¡£
