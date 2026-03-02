今年9月の任期満了に伴う井原市長選挙に現職の大舌勲氏が立候補する考えを明らかにしました。 【写真を見る】任期満了に伴う井原市長選挙に現職の大舌勲氏が立候補する考えを表明【岡山】 きょう（2日）開かれた井原市議会の一般質問に答えたものです。 （大舌勲氏（66）無現２）「次世代に輝く未来を引き継ぐ、その先頭になって汗をかいていきたい、そういう覚悟であります」大舌氏は井原市出身の66歳で、2018年に初当選し現在