本日3月2日（月）の『帰れマンデー見っけ隊!!』は、サンドウィッチマンがゲストと一緒にさまざまな地に赴き、飲食店を探す「絶品グルメ探しの旅」が放送される。【映像】最新回はTVerで無料見逃し配信中！アメリカの有名旅行メディアで「2026年に行くべき世界の旅行先25選」に日本で唯一選出された山形県にある「蔵王温泉」を舞台に旅する今回は、郷ひろみが宮川大輔、中岡創一（ロッチ）と共に参戦する。蔵王温泉といえば、雪景色