郷ひろみ「この大雪の中で本当にロケをやるんですか!?」マイナス11度…過酷ロケに戸惑い

本日3月2日（月）の『帰れマンデー見っけ隊!!』は、サンドウィッチマンがゲストと一緒にさまざまな地に赴き、飲食店を探す「絶品グルメ探しの旅」が放送される。

【映像】最新回はTVerで無料見逃し配信中！

アメリカの有名旅行メディアで「2026年に行くべき世界の旅行先25選」に日本で唯一選出された山形県にある「蔵王温泉」を舞台に旅する今回は、郷ひろみが宮川大輔、中岡創一（ロッチ）と共に参戦する。

蔵王温泉といえば、雪景色の絶景や白濁の温泉が楽しめるほか、「スノーモンスター」と称される樹氷の絶景が見られるまさにベストシーズン。世界中から注目を集める人気観光地で、大スター・郷ひろみと一緒に旅ができることに一同はスタート前からテンションが上がる。

しかし、そこは真冬の雪国。郷は「この大雪の中で本当にロケをやるんですか!?」とやや戸惑い気味。そこへ追い打ちをかけるように吹雪が襲い、一同は「郷さんを守れ！」と郷を囲うように人間団子を作って寒さをしのぐ。

◆寒さを通り越して「痛さ」が襲う！

旅の道中では、郷の気になる食生活やトレーニング法なども披露されることに。まるでサンドとは真逆の食生活を送っている郷だが、サンドにかけた言葉に一同は「優しい！」と大感動。さらに、現在も週3回はトレーニングに通っているという郷の「長く続ける秘訣」も明かされるが、一同はただただ敬服する。

大盛り上がりで旅を進める一同は、蔵王で最も有名な樹氷の絶景「スノーモンスター」を見に行くことに。期待に胸を膨らませる一同だが、そこでまさかの番組史上最も過酷な試練を味わうことに…！

10万本近くのモミの木が氷と雪で覆われる、世界でも珍しいその絶景が見られるのは、標高1600メートルの山の上。マイナス11度という超極寒の中で吹き荒れる吹雪に視界も遮られ、一同はあまりの辛さに絶叫が止まらない。

寒さを通り越して「痛さ」が襲い、この日一番の薄着だった伊達に至っては超危機的状況に陥る。

これまで数々の過酷なロケを経験してきている宮川＆中岡も「これは無理！」「今日のロケはここ十年で一番の過酷さ」とこぼすほど。

しかし、そんな過酷すぎる試練を乗り越えた先には感動の光景が待ち受け、「うわぁ、すごい！」「めちゃめちゃキレイ！」と一同は興奮し、郷も「これはスゴいですよ！」と感嘆する。

◆最終ゴール地点は「雪見温泉宿」

そんな歓喜あり、悲鳴ありで繰り広げられる今回の旅の最終ゴールは、「全国No.1に輝いたことのある雪見温泉宿」。一刻も早くゴールにたどり着いて冷えた体を温めたいところだが、ゴールを目前に、またしても過酷な道のりが一同を待ち受ける。

雪道のうえに長い上り坂が続き、一同は疲労困憊。そんななか、伊達が仕掛けたいたずらで中岡を悲劇が襲う。しかも、なぜか関係ない郷が中岡に責められ…？

最後まで大騒ぎの一同だが、はたして無事にゴールにたどり着くことはできるのか？