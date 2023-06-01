プレミアリーグ第28節が1日に行われ、フルアムとトッテナム・ホットスパー（スパーズ）が対戦した。フルアムは、直近のリーグ戦6試合で2勝4分けと調子を落としている。来季の欧州カップ戦出場を見据えると、ここからはわずかな勝ち点の差が重要になってくるため、最低でも勝ち点「1」は積み上げたいところだった。対するスパーズは、イゴール・トゥドール暫定監督の初陣となった前節のアーセナル戦で敗戦。降格圏の18位ウェ