結婚した後、旦那さんについての心配事の1つは浮気ではないでしょうか。結婚当初は「浮気なんて……」と思っていても、気づかないうちに浮気されていることがあるかもしれません。「旦那さんが浮気なんて絶対しない！」と信じられますか？ママスタコミュニティにこんな質問がありました。『旦那さんが一生浮気をしない自信はある？私はあります。のろけではないですが、旦那は真面目でそういうことに興味がないタイプ。友達に