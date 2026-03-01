＜旦那を信じられる？＞浮気なんてないと思っているのは甘い！？真面目でモテない男たちの真実
結婚した後、旦那さんについての心配事の1つは浮気ではないでしょうか。結婚当初は「浮気なんて……」と思っていても、気づかないうちに浮気されていることがあるかもしれません。「旦那さんが浮気なんて絶対しない！」と信じられますか？ ママスタコミュニティにこんな質問がありました。
『旦那さんが一生浮気をしない自信はある？ 私はあります。のろけではないですが、旦那は真面目でそういうことに興味がないタイプ。友達にも「愛されているね」と言われます。みなさんの旦那さんはどうですか？』
浮気をしないと思っていたけれど……
『20年近く、うちはない。家族が大好きだし、私のことも好きだからと思ってきたが、浮気をしていたわ。そして友達に話したら、愛妻家だと思っていた友達の旦那さんもしていたことを知った。「うちのは絶対しないと、そう思い込んでいるのは嫁だけなのね」と思ったよ』
『そう思っていた時期があったなぁ（遠い目）。うちの夫は愛妻家、子煩悩ですよ。でもやっちまったなぁ〜』
『「モテないから浮気しない」と思って安心して結婚したのに、浮気をされた。お金と時間と行動範囲の自由を与え過ぎた』
「うちの旦那に限って」と思っていたママたちでも、旦那さんが浮気をしたとのコメントが寄せられました。ママや子どもたちのことを大切に思いながらも、その裏で他の女性と関係を持っていたようです。旦那さんが「浮気をしない」と信じる気持ちはとても大切でしょうが、時間やお金、ある程度の自由があると浮気をすることもあるのかもしれません。
旦那さんが浮気をしないと思う理由
ケチだから
『絶対しない、何せ根がケチだから（笑）。ムダにお金を失うようなことはやらない』
『そういう話をしたことがあります。そのとき「女はね、お金がかかるじゃん、もったいない。そんな金があったら自分の欲しいものにお金を使う（収集癖あり）」と言いました』
浮気をするとなれば、食事代やプレゼント代など、それなりのお金がかかります。その費用は旦那さんのお小遣いから出すのでしょうから、そう考えるとお金を出し渋るようなケチならば浮気は難しいのかもしれません。また「お金を自分のために使う」、そう断言した旦那さんもいます。
趣味やペットに夢中だから
『遊ぶことは、女性より、ソロキャンやツーリングなどのアウトドアなことばっかりだから』
『「不倫とか女遊びよりも、趣味とか猫に時間も金も費やしたい」と言っていた。バイクでツーリングに行くのが大好きで、すっかり愛猫にメロメロの旦那が宣言している』
旦那さんが夢中になっている趣味があるならば、女性に使うお金や時間を自分の趣味に使いたいと思うようです。あるママの旦那さんはアウトドアが大好きなので、時間があればキャンプなどをしているようですね。またペットが大好きな旦那さんは、家族同様の愛情をペットに注いでいるのでしょう。他にもゲームが好き、スポーツが好きなど、旦那さんが時間やお金を費やしているものがあれば、浮気の心配もないようです。
面倒くさいことはしないから
『判断する基準が、「面倒くさいかどうか」なので、浮気など面倒なことはしないと思う』
浮気はママたちにバレないようにするので、いろいろな小細工が必要になるでしょう。嘘をついたり誤魔化したりすることもあるため、面倒さを感じるのかもしれません。また、相手の女性のご機嫌を取るなど、やり取りにも面倒に感じるのではないでしょうか。トータルで考えたとき、ママ以外の女性とも付き合うことが面倒となれば、浮気をする気にならない場合もあるようですね。
知り合いが浮気で大変になったことを知っているから
『うちの旦那は浮気をしない。確信している。身内に不貞行為した人間がいて、その騒動も見てきているから。旦那は、私が嫌になったなり他に愛する人ができちゃったりしたら、不貞にならないように早めに離婚を切り出すと思う』
浮気がバレたらどうなるのか。その顛末を知っている旦那さんは、自分がそのような状況に置かれるのは嫌だと思うもの。自分の立場を危うくするようなことはしないと考えるなら、浮気をしないという結論になるのでしょう。もし他に好きな人ができれば、ママときちんと離婚をしてから恋愛をするくらい徹底していることがわかります。
ある意味、ママがしっかり監視をしているから
『物理的にできない。24時間365日一緒にいるので』
『100％しない自信がある。旦那は仕事が終わって真っすぐ帰ってくる。休みの日はずっと一緒。スマホにうとくて、何かあったら私にスマホを渡して「やって」とうけれど、女の子とやり取りはなし』
自営業など旦那さんと一緒に仕事をしているならば、ずっと旦那さんを見ていられます。ある意味、監視になるのかもしれません。ただ、他の女性と会うような時間がないと思うからこそ、旦那さんの浮気の心配がないと確信しているようです。またスマホを躊躇なく見せてくれるのも、浮気をしていないと思える理由になりますね。
旦那さんが浮気をしないと思えるのは、愛情はもちろんですが、普段の生活や旦那さんの性格に関係するのではないでしょうか。特に旦那さんが没頭できる趣味を持っていると、女性と関係する時間やお金がもったいないと思うのかもしれませんね。可能であれば、ママも同じ趣味をもつと、旦那さんと一緒にいる時間も増えそうです。結果として、浮気の心配を軽減できるのかもしれませんね。