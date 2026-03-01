山本由伸は侍ジャパン合流のために帰国した帰国早々の神対応だった。野球日本代表「侍ジャパン」の山本由伸投手（ドジャース）が1日、自身のインスタグラムを更新し、ストーリーズ機能で帰国を報告した。ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）へ出場するエースによる、古巣オリックスへの愛を滲ませた投稿にファンは「歓喜の涙」と興奮している。3月1日、日曜日の午前7時56分。待望の“報せ”が届いた。山本がインスタグ