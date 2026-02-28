Image: WeatherlyJapan こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。「海外旅行でメニューが読めなくて困った」「外国のお客様と話したいのに、言葉が出てこなくてもどかしい思いをした」そんな経験、ありませんか？AI翻訳機能付きワイヤレスイヤホン「Wooask M9」なら、いざというときに悩ましい言葉の壁をスマートに解決してくれます。最大144言語に対応