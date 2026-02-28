西武の象徴「2000系」を完全再現！西武バスは2026年2月20日、上石神井営業所と小平営業所で運行する路線バスの一部車両を西武鉄道の「2000系電車」をモチーフにした黄色いカラーリングに変更すると発表しました。西武2000系風の車両は、3月1日から運行を開始します。西武鉄道では、長らく黄色い塗装の車両が活躍してきました。その系譜は1969年に登場した「101系電車」に遡ります。【画像】超カッコイイ！ これが「きいろ