80代になった母親は水頭症に罹患した。「治る可能性がある認知症」とも言われるが、症状は悪化するばかり。少女時代に母親からさまざまな仕打ちを受け、それがトラウマになっている現在50代の娘だが、過去の因縁を乗り越え老母の介護に献身的に打ち込むが――。（後編／全2回）【前編の概要】九州地方在住の皐月紅葉さん（仮名・50代）は小学生時代、3歳上の兄から暴力を振るわれた。兄はその後、児相に入れられ、離れた県の少年更