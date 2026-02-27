サントスに所属するFWネイマールが復活の狼煙を上げる2得点を記録した。サントスは26日にバスコ・ダ・ガマと対戦。先発出場したネイマールは前半25分、PA内左に走り込んで味方のパスを呼び込むと、右足ダイレクトで合わせてネットを揺らし、先制点を記録した。43分にバスコ・ダ・ガマに同点に追い付かれたものの、後半16分に再びネイマールが魅せる。相手のクリアミスを拾ってPA内左に持ち込むと、相手GKの動きを見極めてル