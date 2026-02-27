2月26日（木）に放送された見取り図の冠バラエティ『見取り図じゃん』では、前回に引き続きコップの水が飛び交う人気討論企画「リアル水掛け論」の女性版「女子びちゃびちゃ論」が実施された。挑発された元AKB48の福留光帆は、我慢できず立ち上がると…。【映像】ずぶ濡れになりながらもファイティングポーズを取る稲田美紀今回は「女性芸能人が売れるために必要なのは男性ファンor女性ファン」というテーマで、熊元プロレス（紅し