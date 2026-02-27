福留光帆、紅しょうが・稲田美紀の頭から水を…失礼発言にブチギレ

2月26日（木）に放送された見取り図の冠バラエティ『見取り図じゃん』では、前回に引き続きコップの水が飛び交う人気討論企画「リアル水掛け論」の女性版「女子びちゃびちゃ論」が実施された。

挑発された元AKB48の福留光帆は、我慢できず立ち上がると…。

【映像】ずぶ濡れになりながらもファイティングポーズを取る稲田美紀

今回は「女性芸能人が売れるために必要なのは男性ファンor女性ファン」というテーマで、熊元プロレス（紅しょうが）・福留光帆・紺野ぶるまの“男性ファン”チーム、稲田美紀（紅しょうが）・加納（Aマッソ）・鈴木ユリアによる“女性ファン”チームに分かれて議論を展開。

恋愛リアリティ番組『ラヴ上等』出演が話題となったBabyこと鈴木ユリアは、「女性に嫌われるのが、一番コスパが悪い」と主張。悪口を書いたり拡散したりするのは女性が多いため、敵に回さないほうがいいと主張する。

これに福留が「SNSはマジ男性の方が多いです」と反論。「男性はアンチ側に行ってしまうとしつこい」とすると、「味方につける方が良くないですか？」と返した。

すると、やりとりを聞いていた稲田が髪を掻きむしりながら「全然わからないんですよ。福留さんをいいと思う男子が」と言い放つ。

他の出演者から笑いが起こるなか、福留は立ち上がると稲田に無言でコップの水をぶっ掛けた。

顔から水を滴らせながら稲田は「マジでマジで。これマジやねん」と繰り返す。稲田には、福留が男性ファンを大事に思っているように見えなかったようで、「アンタの熱い思いを聞きたかってん」と福留への挑発を続けた。