＜コグニザントクラシック初日◇26日◇PGAナショナル リゾート チャンピオンC（フロリダ州）◇7223ヤード・パー71＞米国男子ツアーは西海岸から東海岸に移り、フロリダ4連戦が今週からスタート。日本勢3人が出場する第1ラウンドが終了した。〈連続写真〉“超”フックグリップで飛ばす！金谷拓実の1Wスイング米ツアー2年目の金谷拓実と米1年目の中島啓太が「73」で2オーバー・82位タイ。同じく米ルーキーの平田憲聖は「75」で4