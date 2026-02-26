佐賀関の大規模火災について大分市の足立市長は、復興市営住宅の建設に10億円余りを投じる方針を26日の会見で明らかにしました。 【写真を見る】復興市営住宅の建設に10億円大分市佐賀関の大規模火災、生活再建に向けて市が予算案発表 大分市の足立市長は、佐賀関の大規模火災の復興関連事業を盛り込んだ新年度一般会計当初予算案を発表しました。 このうち、被災地区の高台に計画している復興市営住宅の建設事業に1億3200万