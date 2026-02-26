吉本新喜劇の女優、森田まりこさんが話題の人たちの顔まねを披露し、「そっくりすぎる」と大きな話題になっています。【写真】「えっ！めちゃくちゃ似てる」話題の顔まね（実際の写真）森田さんが扮したのは、ミラノ・コルティナ冬季五輪フィギュアスケートペアで日本勢初の金メダルに輝いた「りくりゅう」ペアの三浦璃来さんと、ペアの解説で「この演技は宇宙一ですよ」などの名言を連発した高橋成美さん。森田さんは、三浦