吉本新喜劇の女優、森田まりこさんが話題の人たちの顔まねを披露し、「そっくりすぎる」と大きな話題になっています。



【写真】「えっ！めちゃくちゃ似てる」話題の顔まね（実際の写真）

森田さんが扮したのは、ミラノ・コルティナ冬季五輪フィギュアスケートペアで日本勢初の金メダルに輝いた「りくりゅう」ペアの三浦璃来さんと、ペアの解説で「この演技は宇宙一ですよ」などの名言を連発した高橋成美さん。



森田さんは、三浦さんのメイクに似せて、演技直後の表情を再現。「日本選手団の皆様 たくさんの感動をありがとうございました 何度も涙が出ました そして、りくりゅうのお二人 美しく、神々しかったです ありがとうございました」とリスペクトしました。



また、「高橋成美さんの解説にも感動しました」として、高橋さんの天真らんまんな雰囲気もまねました。



森田さんの投稿を見たネットユーザーからは、「えっ！めちゃくちゃ似てる」「に…似てる！」「そっくりすぎる」「本人かと思いました」などの反応が殺到。新喜劇の長年のファンからは「マリコンヌだ！」「昔から応援してます」「森田さんの露出はうれしい」などの声も寄せられました。



森田さんは1981年2月11日生まれ、兵庫県出身。2006年、吉本新喜劇のオーディション「金の卵オーディション2個目」に合格。吉本新喜劇のギター芸人、松浦真也さんとのコンビ「ヤンシー＆マリコンヌ」としても活躍しています。