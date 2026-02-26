映画監督の浜崎慎治容疑者が都内で飲酒した状態で事故を起こしたとして現行犯逮捕されました。逮捕されたのは映画監督の浜崎慎治容疑者です。捜査関係者によりますと浜崎容疑者は25日夜遅く、世田谷区等々力の路上で、酒気帯び運転をした疑いがもたれています。浜崎容疑者が乗ったポルシェがスリップして対向車線を走るタクシーなどに衝突したことから駆けつけた警察官が、呼気の検査をしたところ、基準値を超えるアルコールが検出