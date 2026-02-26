《アツいアイドル活動すぎるよ…！！！》《本当に2026年！？？ 嬉しすぎる！》《各店舗18枚は秒で枯れます》《早起き苦手だけど頑張る……！》【写真】各店舗先着18枚ファンが欲しがったカード2月16日、セブン-イレブン・ジャパンは公式Xを通して、『アイカツ！』キャンペーンの実施を告知。情報解禁後、SNSではキャンペーン開始を心待ちにするファンが多く見られ、19日10時からの配布開始を前に意気込みは十分のようだった。ア