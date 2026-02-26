30代でも3人に1人が衰えを感じていた！そして、30代、40代では4人に1人がED治療薬を飲んだことがあると判明！加齢とともに衰える勃起力。最近では、薬局でED治療薬が買える法案が通ったことがニュースになり、悩む人も増えている様子がうかがえる。そんな気になる他人の下半身事情をアンケートで探ってみた！【グラフ】下半身事情のアンケート結果＊＊＊【30代の3人に1人が衰えを感じている】年々衰える勃起力。気になるみん