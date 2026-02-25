群馬の旬をお得に楽しめる「春の生活応援感謝祭」が、上州・村の駅でスタートします！39円市に加えて、積み放題や盛り放題など参加型企画が続く構成なので、買い物とイベント体験を同時に楽しめます。春野菜といちごと白米までそろう内容は、週末のまとめ買い先としても注目度の高いラインアップです。 上州・村の駅「春の生活応援感謝祭」    開催期間：2026年3月1日〜3月29日開催時間：9:00〜（各日な