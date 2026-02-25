（左から）花田藍衣、伊藤百花、川村結衣AKB48の67thシングル『名残り桜』が2月25日に発売！昨年の怒涛の20周年イヤーの勢いを継続すべくセンターに選ばれたのは、顔で万バスするなど話題の19期生伊藤百花（いとう・ももか）。今回はそこにお魚関連でも注目を集める花田藍衣（はなだ・めい）、初選抜の川村結衣（かわむら・ゆい）という同期3人に、新曲の話から身の回りでのブーム、グループの未来などを聞かせてもらいました。