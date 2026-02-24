ロックバンド「LUNA SEA」が2月23日、公式サイトを更新し、ドラマーの真矢（しんや、本名山田真矢＝やまだ・しんや）さんが17日に亡くなったことを発表しました。56歳でした。真矢さんは2020年にステージ4の大腸がん、昨年に脳腫瘍が発覚しており、闘病中でした。



【写真】「意味がわかって、涙…」真矢さん死去当日…メンバーの投稿（実際の写真）

同グループのギタリスト、INORANさんは23日に自身のXを更新。「真ちゃんは、みんなが笑顔になる事、楽しい事が大好きだったから…」と振り返り、「僕は、僕のやるべき事をいつも通りに 今日のライブを、精一杯の想いで真ちゃんの為に、みんなの為に、playするからね！」と真矢さんの想いも背負いながら活動を続けることを宣言しました。



またINORANさんは公式サイトでの発表の6日前、真矢さんが亡くなった当日に自身のインスタグラムを更新しており、「Look up」というコメントと共に、白く雄大な雲が映える深い青空の写真を1枚だけ投稿していました。



公式サイトの発表を受け、ネットユーザーの間ではINORANさんの投稿が再注目されており、「この空の意味…」「そういうことだったんだ…」「この空の意味がわかって、涙…」「点と線が繋がった」「上を向かなきゃですね」などのコメントが寄せられています。