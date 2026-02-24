中国広東省疾病予防管理センターは2月22日、広東省では今年のヒトパピローマウイルス（HPV）ワクチン免疫計画接種サービスの準備が整った対象年齢の女児は管轄区内の予防接種外来でワクチン接種を無料で受けることができると発表しました。広東省疾病予防管理センター免疫所の李佳玲副所長は「HPVワクチンは子宮頸癌（がん）予防の有効な手段だ。研究によると、中国人女性のHPV感染は二つのピーク期がある特徴を示している。最初の