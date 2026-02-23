「トライワイト・サーガ」シリーズや「ハリー・ポッターと炎のゴブレット」で知られる俳優のロバート・パティンソン（39）が、かつてセラピストから薬物を使用しているかどうか尋ねられたエピソードを明かした。デリカシーのない施術者によって、自身にとって唯一のセラピー体験は苦いものになったようだ。 【写真】美しすぎるパートナー、スキ・ウォータ&#