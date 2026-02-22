「ワイヤレスイヤホンの片側を無くした時に考案しました！」という今回の超人。なすなかにし中西茂樹さんが大好きという家電系超人のスペックとは？ 超人リストVol.51ブルートゥス 身長：190cm体重：115kg超人強度：250万パワー出身：ベルギー――まず、考案超人の名前を教えてください。 中西ワイヤレスイヤホンをモチーフにした家電系超人の「ブルートゥス」になります。私、家電系の超人が大好きなん