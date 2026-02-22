「ワイヤレスイヤホンの片側を無くした時に考案しました！」という今回の超人。なすなかにし中西茂樹さんが大好きという家電系超人のスペックとは？

超人リストVol.51 ブルートゥス

身長：190cm 体重：115kg 超人強度：250万パワー 出身：ベルギー

――まず、考案超人の名前を教えてください。

中西 ワイヤレスイヤホンをモチーフにした家電系超人の「ブルートゥス」になります。私、家電系の超人が大好きなんですよ。見た目はちょっと情けなかったり可愛かったりするけど、超人としての実力はあなどれない。なかでもステカセキングがお気に入りなんですが、彼には弱点があるんです。

――どんな弱点ですか？

中西 ステカセの必殺技である「地獄のシンフォニー」は対戦相手の頭部にヘッドホンを接触させて発動します。これ、相手の背後に回って、さらに頭部付近までジャンプしますから、技の発動まで時間がかかるという弱点があるんですよ。一方、ブルートゥスのイヤホンは無線仕様。イヤホン部分だけをリモート操作でき、相手を自動で追尾します。なので、ステカセキングの弱点を克服した必殺技（フェイバリット）を使える超人になっています。

――超人大全集的な技も？

中西 これもステカセキングの場合は"カセットの交換"という技の発動にひと手間がありました。しかし、ブルートゥスはサブスクで再生します。カセットの交換は必要ありません。

――相手を倒せるような危険なミュージックをサブスク配信しちゃダメなのでは？

中西 超人限定に配信されているので問題ありません。サブスク版も第１巻から全部配信されています。ブルートゥス版地獄のシンフォニーを発動させつつ、パンチやキックの打撃系の技で攻撃します。なので、オープンフィンガーグローブを装着しています。これは私の大ファンである佐山聡さんリスペクトです！

――これは「舐めてんの俺を？ 舐めてんの？」と攻撃する展開にも期待できますね！ ところで、ブルートゥスに弱点はあったりするのでしょうか？

中西 私がやりがちな失敗のですが、しょっちゅうワイヤレスイヤホンの片側を無くすんですよ。なので、ブルートゥスはイヤホンを３つ装備しており、紛失対策は万全です。ただ、Wi−Fiやスマホの電波が弱いと本体内のサブスクアプリがアップデートされずにまともに攻撃が行なえないことがあります。あと、ブルートゥスがサブスク料金を滞納していることも多々ありまして、この場合は再生不可です。

――完全にポンコツじゃないですか！ では、ブルートゥスと対戦させてみたい超人は？

中西 やはりステカセキングでしょう。「近代家電には負けん！」と奮起するステカセ、「このおいぼれが！」と世代交代を目指すブルートゥスとの対戦は、昭和・平成プロレスのような熱い展開になるはずです。

――ところで原作の時代では、そもそもワイヤレスイヤホンが存在しませんけど、これはどうしたら良いですかね。

中西 そこは、ゆで先生にお任せします！！

●中西茂樹（NAKANISHI SHIGEKI）

1977年生まれ、大阪府出身。那須晃行とのお笑いコンビ・なすなかにしのボケ担当。ロケの達人としてブレイク中のなすなかにし中西茂樹さんも『キン肉マン』大好き芸人。フジテレビONE『キン肉マン』専門番組『キン肉マサル』（MC:よゐこ濱口優、なすなかにし中西茂樹、不定期放送、FODにて追っかけ配信）に出演中。なすなかにし中西茂樹X、なすなかにし那須晃行X、なすなかにしマネージャーX、なすなかにし中西茂樹さんInstagram、なすなかにし那須晃行さんInstagram、なすなかにしマネージャーInstagram、YouTube「なすなかの日常」

なすなかにし中西茂樹考案超人「ブルートゥス」

イラスト／なすなかにし中西茂樹 取材・文／直井裕太 ©ゆでたまご／集英社