『キン肉マン』大好き作家・燃え殻さんと爪切男さんが1月の連載を激論！『ボクたちはみんな大人になれなかった』の燃え殻、『死にたい夜にかぎって』の爪切男の意外な共通点、それは『キン肉マン』!!希代のストーリーテラーのふたりが1月分の『キン肉マン』連載を甘く、そして辛く批評。＊＊＊―今回の「先月の肉トーク」テーマ―第517話 空高くから現る助っ人!!の巻（1月4日更新分）第518話 エクストラマッチ開幕!!の巻（1月18日