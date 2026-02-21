¸Ä¿ÍÅê»ñ²È¤Î´Ö¤ÇÂç¤­¤Ê»Ù»ý¤ò½¸¤á¤ë¤Î¤¬¡Ø³ô¥È¥ì¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤¹¡£¥·¥ê¡¼¥ºÂè2ÃÆ¤Î¡Ø³ô¥È¥ì ¥Õ¥¡¥ó¥À¥á¥ó¥¿¥ë¥ºÊÔ¡Ù¤Ç¤Ï¡¢60Âê¤Î¥¯¥¤¥º¤òÄÌ¤¸¤Æ¡Ö¶ÈÀÓ¤äºâÌ³¤ÎÆÉ¤ßÊý¡×¤ò³Ø¤Ù¤Þ¤¹¡£Ãø¼Ô¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¥É¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼Îò25Ç¯¡¢2000²¯±ßÄ¶¤ò±¿ÍÑ¤·¤ÆTOPIX¤òÂçÉý¤Ë¾å²ó¤ë¹¥¼ÂÀÓ¤ò¤¢¤²¤¿¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥¹¥È¤Î·¦ÅÄ¿¿Ç·¤µ¤ó¡£¤³¤Îµ­»ö¤Ç¤Ï¡¢ÊÔ½¸Ã´Åö¤Î»ëÅÀ¤«¤é¡¢ËÜ½ñ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¡Ê¹½À®¡¿¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò½ñÀÒÊÔ½¸¶É¡Ë³ô¤Ç¾¡¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê