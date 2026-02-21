³ô¤Î¥×¥í¤¬¶µ¤¨¤ë¡Ö³ô¤ÎÀµ¤·¤¤Çã¤¤»þ¡×
¸Ä¿ÍÅê»ñ²È¤Î´Ö¤ÇÂç¤¤Ê»Ù»ý¤ò½¸¤á¤ë¤Î¤¬¡Ø³ô¥È¥ì¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤¹¡£¥·¥ê¡¼¥ºÂè2ÃÆ¤Î¡Ø³ô¥È¥ì ¥Õ¥¡¥ó¥À¥á¥ó¥¿¥ë¥ºÊÔ¡Ù¤Ç¤Ï¡¢60Âê¤Î¥¯¥¤¥º¤òÄÌ¤¸¤Æ¡Ö¶ÈÀÓ¤äºâÌ³¤ÎÆÉ¤ßÊý¡×¤ò³Ø¤Ù¤Þ¤¹¡£Ãø¼Ô¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¥É¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼Îò25Ç¯¡¢2000²¯±ßÄ¶¤ò±¿ÍÑ¤·¤ÆTOPIX¤òÂçÉý¤Ë¾å²ó¤ë¹¥¼ÂÀÓ¤ò¤¢¤²¤¿¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥¹¥È¤Î·¦ÅÄ¿¿Ç·¤µ¤ó¡£¤³¤Îµ»ö¤Ç¤Ï¡¢ÊÔ½¸Ã´Åö¤Î»ëÅÀ¤«¤é¡¢ËÜ½ñ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¡Ê¹½À®¡¿¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò½ñÀÒÊÔ½¸¶É¡Ë
³ô¤Ç¾¡¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤±¤ì¤Ð¡Ä
¡¡·¦ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡¢³ô¤Ç¾¡¤Ä¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ËÜ½ñ¤ÎÃæ¤Ç¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤½¤â¤½¤âÅê»ñ¤â¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤ËÅê»ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡È¤ªÊÙ¶¯¡É¤¹¤ë¤Î¤ÏÂà¶þ¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤Á¤Ã¤È¤â¿È¤Ë¤Ä¤¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ì¤è¤ê¤â¡¢¤È¤Ë¤«¤¯³ô¤òÇã¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¡¢¼ºÇÔ¤·¤¿¤êÀ®¸ù¤·¤¿¤ê¤·¤Ê¤¬¤éÊÙ¶¯¤¹¤ë¤È¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤ËÉ¬Í×¤ÊÃÎ¼±¤¬¿È¤Ë¤Ä¤¤Þ¤¹¡×¡Ê¡Ø³ô¥È¥ì ¥Õ¥¡¥ó¥À¥á¥ó¥¿¥ë¥ºÊÔ¡Ù¤è¤ê¡Ë
¡¡¤Ä¤Þ¤ê¡¢¡Ö³Ø¤ó¤Ç¤«¤éÅê»ñ¤¹¤ë¡×¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡ÖÅê»ñ¤·¤Ê¤¬¤é³Ø¤Ö¡×¡£¼«Ê¬¤ÇÈ½ÃÇ¤·¡¢ÌÂ¤¤¡¢´Ö°ã¤¨¡¢¤½¤·¤Æ¹Í¤¨Ä¾¤¹¡£¤½¤Î¥×¥í¥»¥¹¤ò·«¤êÊÖ¤¹¤³¤È¤Ç¡¢Åê»ñÎÏ¤ÏËá¤«¤ì¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¶ÉÌÌ¡¢Çã¤¦¡© Çä¤ë¡© ¤½¤ì¤È¤âÍÍ»Ò¸«¡©
¡¡¤Ç¤Ï¡¢¼ÂÁ©Åª¤Ê¥±¡¼¥¹¤òÂêºà¤Ë¡¢Åê»ñÎÏ¤òËá¤¤¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¼¡¤Î¾ìÌÌ¤Ç¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Ê¤é¤É¤¦È½ÃÇ¤·¤Þ¤¹¤«¡£
¡¡4·î24Æü15»þ¡¢A¼Ò¤¬·è»»¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦Á°´ü¡Ê2025Ç¯3·î´ü¡Ë¤Ï¡¢ÉÔºÎ»»»ö¶È¤«¤éÅ±Âà¤·¤¿±Æ¶Á¤ÇÆÃÊÌÂ»¼º¤ò·×¾å¤·¡¢¢¥197²¯±ß¤ÎÀÖ»ú¤ËÅ¾Íî¡£
¡¦º£´ü¡Ê2026Ç¯3·î´ü¡Ë¤Ï¡¢225²¯±ß¤Î¹õ»ú¤ËÅ¾´¹¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¡£
¡¡ÍâÆü¤Î¸áÁ°10»þ¤Î»þÅÀ¤Ç¡¢A¼Ò¤Î³ô²Á¤ÏÁ°ÆüÈæ¡Ü281±ß¡Ê¡Ü20¡ó¡Ë¤ÈµÞÆ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤Æ¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Ê¤é¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÅê»ñÈ½ÃÇ¤ò²¼¤·¤Þ¤¹¤«¡£
¶ÈÀÓ¤ÏV»ú²óÉü¤Î¸«ÄÌ¤·
¡¡°ì¤Ä¤º¤Ä¾ðÊó¤òÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡¡Á°´ü¤ÎÀÖ»ú¤Ï¡ÖÆÃÊÌÂ»¼º¡×¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡ÆÃÊÌÂ»¼º¤È¤Ï¡¢°ì»þÅª¤ËÈ¯À¸¤¹¤ëÈñÍÑ¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢Å±Âà»ö¶È¤ÎÀßÈ÷¤ò½üµÑ¤¹¤ë¡Ö¸ÇÄê»ñ»º½üµÑÂ»¡×¤ä¿Í°÷À°Íý¤ËÈ¼¤¦¡ÖÆÃÊÌÂà¿¦¶â¡×¤Ê¤É¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Ä¤Þ¤ê¡¢ËÜ¶È¤¬Êø¤ì¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£º£´ü¤ÏÉÔºÎ»»»ö¶È¤ÎÂ»¼º¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢´ûÂ¸»ö¶È¤â¿Ä¹¡£Íø±×¤ÏµÞ²óÉü¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
PER¤«¤é¸«¤Æ¤â³ä°Â
¡¡µÞÆ¸å¤Î³ô²Á¤Ï1,682±ß¡£Á°ÆüÈæ¤Ç20¡ó¤Î¾å¾º¤Ç¤¹¡£
¡Ö20¡ó¤â¾å¤¬¤Ã¤¿¡×¤È¹Í¤¨¤ë¤«¡¢¤½¤ì¤È¤â¡Ö¤½¤ì¤Ç¤â¤Þ¤À³ä°Â¡×¤ÈÂª¤¨¤ë¤«¡£¤³¤³¤¬¡¢¸Ä¿ÍÅê»ñ²È¤È¤·¤Æ¤Î¼ÂÎÏ¤¬Ìä¤ï¤ì¤ëÊ¬¤«¤ìÌÜ¤Ç¤¹¡£
¡¡PER¤ò½Ð¤·¤Æ¤ß¤Þ¤¹¡£1³ôÍø±×¡ÊEPS¡Ë¤Ï168±ßÍ½ÁÛ¤Ç¤¹¡£
¡¡PER¡á³ô²Á¡àEPS
¡¡A¼Ò¤ÎPER¡á1,682±ß¡à168±ß¡áÌó10ÇÜ
¡¡PER10ÇÜ¤Ï¡¢³ä°Â¤Î¿å½à¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
1Æü¤ÎÃÍÆ°¤¤À¤±¤ÇÈ½ÃÇ¤·¤Ê¤¤
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¡ÖÁ°Æü¤«¤é20¡ó¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£º£¤µ¤éÇã¤¨¤Ê¤¤¡×¤È´¶¤¸¤ëÊý¤â¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢¾¯¤·»ëÌî¤ò¹¤²¤Æ¤ß¤Þ¤¹¡£
¡¡A¼Ò³ô¤Ï3·î¤Ë2,200±ß¤ò¤Ä¤±¤¿¸å¡¢¶ÈÀÓ¤ËÂÐ¤¹¤ëÉÔ°Â¤«¤é1,401±ß¤Þ¤Ç²¼Íî¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤«¤é¤Î¡Ü281±ß¤Ç¤¹¡£
¡¡·¦ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡¢¤³¤³¤Ï¡ÖÇã¤¤¡×¤À¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£º£¤Þ¤µ¤Ë¡¢¡Ö¶ÈÀÓÉÔ¿¶ÌÃÊÁ¡×¤«¤é¡Ö¶ÈÀÓ²óÉü¡¦³ä°ÂÌÃÊÁ¡×¤Ø¤ÈÉ¾²Á¤¬Å¾´¹¤·¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¡£¹¥ºàÎÁ¤¬½Ð¤¿½éÆü¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢Çã¤¤¤ò¸¡Æ¤¤¹¤Ù¤¶ÉÌÌ¤Ç¤¹¡£
¡¡ÇäÇã¹â¤¬µÞÁý¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤Ë¤âÃíÌÜ¤Ç¤¹¡£Â¿¤¯¤ÎÅê»ñ²È¤¬¿·¤¿¤ËÇã¤¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ûµë¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬ÊÑ¤ï¤ê¡¢Çã¤¤Í¥Àª¤ËÅ¾¤¸¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¾å¾º¥È¥ì¥ó¥É¤ËÅ¾´¹¤·¤¿¶ÉÌÌ¤Ç¤¢¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¾ìÌÌ¤Ç¤Î¡ÖÇä¤ê¡×¤Ï°¼ê
¡¡·¦ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡¢¤³¤Î¶ÉÌÌ¤Ç¤Î¡ÖÇä¤ê¡×¤Ï°¼ê¤À¤È»ØÅ¦¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡20¡ó¾å¾º¤È¤¤¤¦¿ô»ú¤À¤±¤ò¸«¤ë¤È¹âÃÍ¤Ë»×¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢1Æü¤ÎÃÍÆ°¤¤À¤±¤ÇÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤È¡¢Âç¤¤ÊÎ®¤ì¤ò¸«¸í¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¿¤À¤·¡¢¡Ö¾ÜºÙ¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤«¤éÍÍ»Ò¸«¡×¤È¤¤¤¦È½ÃÇ¤â¡¢´Ö°ã¤¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡·è»»¤ÎÃæ¿È¤ò½½Ê¬¤ËÍý²ò¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£»ö¶È¤Î¾ÍèÀ¤Ë³Î¿®¤¬»ý¤Æ¤Ê¤¤¡£¤½¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢ÌµÍý¤ËÆ°¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÁªÂò¤âÎ©ÇÉ¤ÊÀïÎ¬¤Ç¤¹¡£
