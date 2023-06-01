リンクをコピーする

【Figure-riseStandard SEED ガンダムベース限定 ラクス･クライン [Ver.GCP]】 2026年2月14日発売 価格：3,850円 ガンダムベース販売商品 ガンダムベース限定カラーアイテム「Figure-riseStandard SEED ガンダムベース限定 ラクス･クライン [Ver.GCP]」が2月24日に発売となった。 「Figure-riseStandard SEED ガンダムベース