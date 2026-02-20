【ビシャカパトナム（インド東部）＝柳沢亨之】インド海軍は１８日、友好国との親善などを目的に、各国の艦艇を招いて洋上で隊列を組む「国際観艦式」を、印東部ビシャカパトナム沖で行った。日韓豪や東南アジア諸国連合（ＡＳＥＡＮ）加盟諸国のほか、西側と対立するロシアやイランも参加し、インドの独自外交姿勢を改めて示した形だ。海上自衛隊からは護衛艦「ゆうだち」が参加。隊員らは甲板に整列し、ドラウパディ・ムルム